Parità di genere: Miramis ottiene la certificazione

Un importante traguardo nell’ambito del percorso di Diversità, Equità e Inclusione intrapreso tre anni fa per promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e opportunità eque

Porto Ercole: Miramis, brand di ospitalità del gruppo svedese Qarlbo AB, in linea con la strategia di sostenibilità e responsabilità sociale adottata, annuncia il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere.

Il riconoscimento è stato rilasciato dall’ente esterno BSI Group al termine di un processo di valutazione di indicatori qualitativi e quantitativi rispetto alle sei aree chiave: cultura e strategia, governance, processi Human Resources, equità nelle opportunità di crescita professionale e remunerativa, tutela della genitorialità e dell’equilibrio vita lavoro.

Stefano Cuoco, Amministratore Delegato di Miramis Italy, ha commentato: “L’ottenimento di questa certificazione rappresenta una tappa importante che riconosce l’attenzione di Miramis per lo sviluppo dei nostri Storyteller e delle comunità locali e un’opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come realtà innovativa e responsabile nel panorama italiano dell’ospitalità. In Miramis, mettere le persone al centro investendo nella loro crescita professionale equa e inclusiva, non è solo una strategia, ma un valore fondante che ci guida da sempre. Questo riconoscimento conferma che la strada intrapresa è quella giusta e ci incoraggia a proseguire, insieme, con più energia e determinazione”.





La certificazione si inserisce nella Politica per la Diversità, l’Equità e l’Inclusione (DE&I) con cui Miramis promuove pari opportunità in ogni fase del percorso professionale e un ambiente inclusivo, sicuro e collaborativo, dove ciascuno possa esprimere la propria unicità e contribuire ai risultati comuni.

Tale programma rappresenta un pilastro strategico del modello organizzativo di governance ESG di Miramis, che definisce obbiettivi misurabili in termini di impatto sociale, in linea con il piano di sostenibilità del Gruppo e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare il Goal 5 – Parità di genere e il Goal 10 – Riduzione delle disuguaglianze.

L’impegno di Miramis si traduce in azioni concrete che riguardano la garanzia di pari opportunità nei processi di ricerca e selezione, lo sviluppo e crescita professionale, la promozione di una rappresentanza equilibrata nelle posizioni decisionali, il monitoraggio dell’equità retributiva e l’eventuale attivazione di misure correttive, la diffusione di una cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché il sostegno al benessere organizzativo e all’equilibrio vita-lavoro attraverso politiche di flessibilità e attenzione alla genitorialità.

Miramis promuove la formazione continua con programmi rivolti a tutto il personale e al management, per diffondere una cultura inclusiva e consapevole. Questo impegno si traduce nel monitoraggio sistematico di indicatori chiave come il divario retributivo tra uomini e donne (gender pay gap) e la presenza femminile in ruoli di responsabilità. In tal modo, Miramis assicura condizioni omogenee di crescita professionale eque e trasparenti per tutte le persone.



