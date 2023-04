Sport Pareggio e punto prezioso per Us Grosseto nella trasferta contro Terranuova Traiana 23 aprile 2023

23 aprile 2023 134

Redazione Grosseto: Pareggio e punto prezioso per l'Us Grosseto nella trasferta contro la Terranuova Traiana. La rete del pari porta la firma di Pasciutti al 33' del primo tempo. Terranuova Traiana - U.s. Grosseto 1912 1 - 1

Marcatori: 33' Pasciuti (Gr.), 8' st. Benucci (r) (T.t.)

Terranuova Traiana: Antonelli, Farini, Artini (18' st. Petrioli), Bega, Cioce, Gautieri (40 st Neri), Meucci (27'st. Schinnea), Massai, Dema 27' st. Maloku), Benucci, Sacconi. A disp. Limentra, Neri, Maloku, Petrioli, Mazzeschi, Mascia, Ceppodomo, Occhialini, Schinnea. All. Calori

U.s. Grosseto 1912: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella 44' st Caprioli), Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti, Gomes, Giustarini (25' st. Cesaroni), Moscatelli (40' st. Battistoni). All Cretaz Direttore di gara: Domenico Petraglioni di Termoli Assistenti: Francesco Longobardi di Castellamare e Luigi Ferraro di Frattamaggiore Ammoniti: 17' pt. Artini (Tt.), 22' pt. Giustarini (Gr.), 41' pt. Dema (Tt), 41' pt. Gomes (Gr), 45' pt. Pasciuti (Gr.), 21' st Moscatelli (Gr.), 33' st. Massai (Tt.) Note: Angoli: 7-3 - Recupero: 1' pt., 4' st. Foto di N. Lettieri





