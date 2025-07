Pardo Mati ospite d’eccezione al Master Camp della Pallavolo Grosseto

Grosseto: Una presenza d’eccezione per la terza settimana del Master Camp organizzato dalla Pallavolo Grosseto: lunedì 7 luglio sarà ospite Pardo Mati, talento grossetano doc e nuovo centrale del prestigioso Modena Volley, club di Superlega A1.

Classe 2006, cresciuto proprio nei ranghi della società maremmana, Pardo ha già alle spalle una carriera folgorante: dopo aver indossato la maglia del Grosseto, ha proseguito il suo percorso in B, A2 e A3 con Santa Croce e Brugherio, fino al salto nella massima serie. Nel 2022 è stato premiato come miglior centrale d’Europa durante i Campionati Juniores vinti con la Nazionale azzurra, e oggi è tra i prospetti più promettenti del volley italiano. Attualmente impegnato nel ritiro della Nazionale Under 21 in Calabria, sta preparando i Mondiali di categoria, in programma dal 21 al 31 agosto in Cina.

Il suo ritorno a Grosseto, seppur per una giornata, sarà un momento speciale per i giovani atleti e gli appassionati locali: un’occasione per ascoltare i consigli di chi ha trasformato il sogno in carriera, con passione, sacrificio e talento. La Pallavolo Grosseto ringrazia sentitamente la società Modena Volley per la disponibilità e la concessione, sottolineando l’importanza di queste collaborazioni per ispirare le nuove generazioni.

Appuntamento fissato per lunedì 7 luglio: tutti pronti a incontrare Pardo Mati, il "gigante buono" del volley grossetano che ha conquistato i palcoscenici nazionali e internazionali.