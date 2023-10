Parco Silvano Signori: posizionate 10 panchine donate dalla Scuola edile grossetana

Grosseto: Posizionate al parco Silvano Signori in via Leocavallo dieci nuove panchine in muratura. Un regalo speciale per la nostra città, frutto del lavoro artigianale delle scuole edili provinciali toscane che, lo scorso settembre, si sono sfidate nel contest regionale di arte muraria “Ediltrophy’23”.



“In accordo con Ance Grosseto, la Scuola edile grossetana, e tramite il lavoro della società in house del Comune di Grosseto Sistema srl che le ha poste in opera, le dieci panchine sono state donate al Comune di Grosseto. Si tratta di un esempio virtuoso – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – di proficua collaborazione tra associazioni e Amministrazione comunale per la cura di spazi pubblici. La collettività avrà modo non soltanto di ammirare le capacità tecniche dei mastri muratori, ma anche di godere di uno spazio riqualificato e funzionale all’interno del parco . Il nostro in bocca al lupo alla Scuola edile grossetana, rappresentata dai dipendenti della Edilco edilizia coordinata srl di Albinia che in virtù della vittoria regionale parteciperà, in rappresentanza della Toscana, alla selezione nazionale, che si svolgerà a Bari”.