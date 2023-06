Attualità Parco Renato Pollini, comune cerca personale servizio di guardiania 8 giugno 2023

Redazione Grosseto: È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione di un’impresa dello spettacolo viaggiante operante all’interno del parco “Renato Pollini” per attività di spettacolo viaggiante e servizio di guardiania”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1398 del 06 giugno 2023, finalizzato all’individuazione di un’impresa dello spettacolo viaggiante interessata ad installare e a gestire un’attrazione dello spettacolo viaggiante (della tipologia dettagliata all’art. 1 dell’Avviso), nell’area di verde pubblico all’interno del parco “Renato Pollini” e a svolgere servizio di guardiania,

Il testo dell’Avviso è corredato dalla domanda di partecipazione che gli interessati dovranno trasmettere, pena di esclusione, a mezzo pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato al quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso su Albo pretorio del Comune di Grosseto. La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è disponibile alla pagina web dedicata dell’ufficio Polizia Amministrativa, di cui al link: https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/polizia-amministrativa/ Per quesiti o chiarimenti scrivere all’indirizzo polizia.amministrativa@comune.grosseto.it oppure telefonare ai numeri 0564-488846/858/954. Seguici





