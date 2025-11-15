Parco intitolato a Laura Ferretti: un omaggio alla sua memoria

Grosseto: Questo pomeriggio è avvenuta l'intitolazione dell'area verde tra via Senese e via Inghilterra alla pittrice Laura Ferretti. L'artista maremmana ha raccontato attraverso i suoi paesaggi la profondità spirituale della sua terra, trasformando la natura in simbolo di vita e introspezione. Riconosciuta con premi e onorificenze, ha rappresentato l’arte toscana nel mondo. Scomparsa nel 2019, continua a essere ricordata con eventi, pubblicazioni e retrospettive dedicate al suo “viaggio nel colore”.

“Siamo lieti di inaugurare un parco in memoria di Laura Ferretti - affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - una grande artista maremmana che ha dedicato la sua vita a rappresentare la bellezza della nostra terra. L'intitolazione di questo spazio verde è un riconoscimento importante per la sua eredità artistica e per il suo amore verso la Maremma. Siamo orgogliosi di onorare la sua memoria e di continuare a promuovere l'arte nella nostra comunità”. "Si tratta di un'iniziativa significativa - dichiara l'assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi - perché dedicata a un'artista di grande talento. Sono onorato di intitolare questo spazio a Laura Ferretti, in riconoscimento del suo contributo artistico e culturale alla nostra terra”.