Parco eolico, sindaco Gentil: "Non ci sono margini di trattativa con Sorgenia

Pitigliano: “Il Comune di Pitigliano è contrario al progetto di parco eolico. Questa è la realtà da cui Sorgenia deve partire e nella sua ricostruzione del percorso avviato è necessario che rispetti le scelte delle istituzioni e della comunità che rappresentano e quanto realmente avvenuto.



Sorgenia aveva fretta di "precettare" il territorio per contrastare eventuali competitor ed ha preferito saltare i passaggi di confronto giusti e necessari. Non ci sono infatti stati “ripetuti incontri” con il Comune, a meno che la parola “ripetuti” non si riferisca ai due “approcci interlocutori” prima con il sindaco e poi con la giunta. In quelle sedi abbiamo chiesto esplicitamente di presentare il progetto definitivo alla giunta e alla cittadinanza in un'assemblea pubblica, prima di presentarlo al ministero. Non è stato fatto. Il progetto è arrivato sul tavolo del ministero senza essere conosciuto nei dettagli e non è stato né vagliato né studiato preventivamente dall'amministrazione.

Avevano fretta e la fretta, si sa, è nemica del bene e i processi democratici di partecipazione richiedono tempi lunghi. Non si tratta, ora, di alzare la posta e offrire benefit, non c'è margine di trattativa sugli sconti in bolletta. Il tavolo di confronto non può essere avviato”, conclude Giovanni Gentili sindaco Pitigliano.