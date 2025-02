Parco eolico di Scansano: Vivarelli Colonna incontra il sottosegretario Barbaro

Grosseto: Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha avviato un percorso di confronto con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in particolare con il sottosegretario Claudio Barbaro, che ha incontrato questa mattina a Roma.

L'incontro, cordiale e costruttivo, è stato reso possibile grazie all'intercessione del senatore Petrucci, e ha permesso di esporre le problematiche percepite dal territorio grossetano, in particolare dai Comuni dell'entroterra.

Le preoccupazioni riferite riguardano l'ipotesi di realizzazione, sottoposta ad autorizzazione, di un parco eolico di massiccia grandezza che rischia di interferire con le attività di oltre 2mila aziende e 300 allevamenti presenti nell'area interessata.

Il sindaco Vivarelli Colonna ha rappresentato al MASE la voce dei territori che sarebbero esposti, sia direttamente che esporre, da un parco eolico così imponente che potrebbe avere ripercussioni sull'operato di tradizioni e attività che, da anni, hanno reso il territorio noto a livello internazionale.

Il ministero ha assicurato che, in applicazione delle funzioni attribuite dalla legge, saranno rigorosamente monitorati il ​​corretto andamento procedurale degli atti amministrativi e l'assoluta sostenibilità ambientale dell'opera complessivamente intesa.

Il processo, infatti, è stato avviato a seguito della presentazione di un progetto avanzato da un investitore, rispetto al quale si stanno articolando le procedure ancora particolarmente complesse.

Inoltre, è stato evidenziato il distinguo tra le competenze del ministero dell'Ambiente, responsabile della valutazione ambientale, e quelle del ministero della Cultura, che si occupa invece dell'impatto paesaggistico con le conseguenti procedure legate al pronunciamento delle Soprintendenze.

Il sindaco Vivarelli Colonna si impegnerà insieme al senatore Petrucci e ai sindaci del territorio a fissare un incontro con il ministero della Cultura per affrontare questi aspetti.

“Ringrazio il ministero dell'Ambiente e il sottosegretario Claudio Barbaro per la disponibilità dimostrata e per l'attenzione fattiva alle esigenze e alle dinamiche del nostro territorio. Con l'incontro di oggi diamo vita a un percorso costruttivo che nel prossimo futuro si arricchirà di nuove tappe. Siamo tutti impegnati concretamente per arrivare a una conclusione positiva e unanime, nello scrupoloso rispetto delle normative e nell'interesse esclusivo della collettività”, ha sottolineato in particolare il senatore Petrucci.

Il ministero ha confermato la sua piena disponibilità a rimanere in costante collegamento con il territorio del Comune di Grosseto, pronto a rispondere ad ogni necessità che possa emergere in futuro.

All'incontro erano presenti anche l'avvocato Ettore de Conciliis, capo segreteria del sottosegretario Barbaro insieme all'architetto Gianluigi Nocco, direttore generale delle valutazioni ambientali.