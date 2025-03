Parco della Maremma e dal Museo di storia naturale: conferenza gratuita e attività sul campo a Ponte Tura

Sabato 15 marzo

Grosseto: Prosegui il viaggio alla scoperta del fiume Ombrone con il secondo appuntamento della "Trilogia del fiume" , un ciclo di incontri organizzati dal Parco della Maremma e dal Museo di storia naturale della Maremma per approfondire la biodiversità fluviale e l'importanza della sua tutela.

Dopo il primo evento dedicato ai pesci, sabato 15 marzo sarà la volta della qualità delle acque , un tema centrale per la salute degli ecosistemi. La giornata inizierà alle 9.00 al Museo di storia naturale della Maremma (Strada Corsini 5, Grosseto) con una conferenza gratuita tenuta da Luisa Galgani , ricercatrice dell'Università di Siena nell'ambito del progetto CS4Rivers. Durante l'incontro, verranno approfonditi i principali parametri per valutare lo stato delle acque fluviali, il loro impatto sulla biodiversità ei metodi di monitoraggio adottati dai ricercatori.

Alle 11.00 , la giornata proseguirà con un'attività pratica sul campo, in località la Steccaia, a Ponte Tura . La partecipazione è gratuita, ma è consigliabile la prenotazione all'indirizzo booking@parco-maremma.it o al numero 0564 393238.

Esperienza di soft rafting sul fiume Ombrone

Per chi desidera vivere il fiume da una prospettiva unica, l'associazione Terramare propone un'escursione in soft rafting, con partenza alle 11.00 dal parcheggio in fondo a via de Barberi (località Berrettino, Grosseto).

L'attività, accessibile anche ai principianti, ha un costo promozionale di 15 euro e richiede la prenotazione obbligatoria all'indirizzo booking@parco-maremma.it o al numero 0564 393238. La discesa durerà circa 4 ore, durante le quali sarà possibile immergersi nella natura fluviale, osservando da vicino l'habitat di pesci, uccelli, insetti e mammiferi. Si consiglia di portare il pranzo al sacco.