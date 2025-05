Parco della Maremma: budget economico 2025-2027, parere positivo dell’Aula Regione Toscana

Firenze – Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza sulla deliberazione riguardante l’approvazione del budget economico 2025-2027 dell’Ente parco regionale della Maremma, con 20 voti a favore (Pd) e 4 astenuti (Fdi, Lega, Gruppo misto Eco-sistema e Gruppo misto Merito e lealtà).

Come illustrato dal consigliere Cristiano Benucci (Pd), il bilancio preventivo 2025-2027 dell’Ente è stato adottato dal consiglio direttivo del parco nello scorso marzo. Il Collegio unico dei revisori degli Enti parco ha espresso parere favorevole nel gennaio 2025, mentre la Comunità del Parco non ha rilasciato il parere richiesto dalla normativa vigente.

Il bilancio economico di previsione 2025 presenta un risultato economico di gestione in equilibrio.

Il valore della produzione previsto è pari a euro 2.487.745,23, in diminuzione di circa il 5,60 per cento rispetto al preventivo assestato 2024. Tra le poste contabili più significative ricordiamo i contributi in conto esercizio dalla Regione Toscana (euro 1.583.333,319); i contributi da altri enti pubblici (euro 214.813,81) ed i ricavi per prestazioni di attività commerciali (euro 474.800).

I costi della produzione risultano pari a euro 2.413.091,94, in diminuzione di circa il 5,94 per cento rispetto alla previsione 2024. Tra i dati più significativi ricordiamo i costi del personale (euro 899.541,81, con un più 7,78 per cento, per l’assunzione di alcune unità); gli acquisti di beni (euro 121.940); le manutenzioni e le riparazioni (euro 207.000); altri acquisti per servizi (euro 854,777,45).

Il Piano degli Investimenti 2025-2027 presenta un ammontare totale di euro 20.000 per l’acquisto di attrezzature informatiche. Il Piano comprende anche la realizzazione di investimenti programmati negli esercizi precedenti e non conclusi, per un ammontare complessivo di oltre 336.000 euro.