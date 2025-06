Parco della Maremma: 50 Anni, Minucci chiede nuova visione per un Futuro Sostenibile

Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Grosseto invoca maggiore partecipazione e valorizzazione del territorio, bilanciando tutela ambientale e sviluppo economico locale.

Grosseto: “Il Parco della Maremma compie 50 anni. Un traguardo importante per uno dei luoghi più suggestivi e identitari della nostra terra. Un patrimonio ambientale unico, che merita rispetto, attenzione e una valorizzazione vera, concreta, che sappia tenere insieme tutela della natura e sviluppo sostenibile del territorio.”

A dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto, che in occasione del cinquantesimo anniversario del Parco della Maremma richiama l’attenzione sulla necessità di una nuova visione per il futuro dell’area protetta.

“Non possiamo permettere – prosegue Minucci – che un’opportunità come il Parco venga vissuta dai cittadini e dagli operatori locali come un vincolo o un ostacolo. Serve una gestione più moderna, partecipata, capace di ascoltare chi vive la Maremma ogni giorno. Non è accettabile che chi lavora in agricoltura, chi offre ospitalità, chi si occupa di servizi turistici debba continuamente confrontarsi con rigidità burocratiche o decisioni calate dall’alto.”

“Siamo orgogliosi di questo territorio – conclude Minucci – e proprio per questo vogliamo che il Parco sia non solo un simbolo ambientale, ma anche un motore economico e culturale. I prossimi 50 anni devono essere quelli del rilancio, con investimenti mirati, maggiore collaborazione istituzionale e soprattutto con il coinvolgimento diretto delle comunità locali.”