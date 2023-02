Parco del Diversivo: approvato il secondo stralcio del progetto esecutivo

Il parco verrà completato entro dicembre 2025. La cifra prevista per la sua realizzazione è di 2.000.000 euro, più 500.000 per la realizzazione di un bosco urbano.

Grosseto: Si allarga ancora il 'Central Park' grossetano, il progetto fortemente voluto dal Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dalla sua amministrazione comunale.

"Siamo entusiasti di poter promuovere la crescita del Parco del Diversivo, uno spazio verde innovativo e importante di cui siamo molto orgogliosi - dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi - oggi, durante la seduta della giunta, è stato approvato il secondo stralcio del progetto esecutivo. La caratteristica di questo nuovo spazio sarà la possibilità di creare una fascia di impianti sportivi di nuova generazione che permetterà ai giovani e agli appassionati di allenarsi e praticare sport anche di squadra all'interno del parco. Siamo certi che i lavori si concluderanno nei tempi indicati, così da regalare al più presto alla città un luogo sostenibile, in cui le famiglie e gli anziani possano trascorrere il loro tempo libero".

Attualmente è stato già recintato il tratto compreso tra Via Portogallo e Via Bulgaria, che è interessato dal primo stralcio dei lavori, la cui conclusione è prevista per fine agosto 2023. Il secondo stralcio, quello approvato nella giunta comunale di oggi, interesserà invece la zona compresa tra Via Bulgaria e Via Carnicelli, nei pressi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il parco verrà completato entro dicembre 2025. La cifra prevista per la sua realizzazione è di 2.000.000 euro, più 500.000 per la realizzazione di un bosco urbano.