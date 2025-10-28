“Parco aperto”: ecco gli eventi autunnali nel Parco della Maremma

Incontri, percorsi, conferenze e trekking per parlare di ricerca scientifica, ambiente e cultura all’interno del Parco regionale della Maremma. Si parte con un doppio appuntamento in collaborazione con il Museo di storia naturale di Grosseto.

Grosseto: Dopo l'anteprima che ha visto protagonista l’etologa Elisabetta Palagi a metà ottobre, entra nel vivo la stagione autunnale di Parco aperto, con una serie di appuntamenti pensati per parlare di ricerca scientifica, ambiente e cultura all'interno del Parco naturale della Maremma, ma anche trekking per scoprire il territorio dell’area protetta in una stagione, quella autunnale, ottimale per fare una serie di attività.

Si parte sabato 8 e domenica 9 novembre, con una collaborazione con il Museo di Storia naturale della Maremma, dal titolo “M’ammalia. Missione piccoli carnivori”. Sabato alle ore 17 conferenza al Museo di storia naturale, per poi passare domenica mattina, sempre alle 10, all’evento sul campo che partirà dal centro visite del Parco, alle ore 9.45, alla ricerca delle tracce dei mustelidi lungo un tracciato antichissimo, in un territorio pieno di colori in autunno che conserva le tracce della sua lunga storia. Il percorso si snoda in una zona del Parco fra la pianura e i boschi della vecchia riserva di caccia sulle colline che è stata sfruttata per secoli da agricoltori e pastori. Adesso si sta naturalizzando, habitat perfetto per donnole, tassi e altri piccoli carnivori. Il percorso attraversa antichi uliveti, prima coltivati e poi abbandonati, dove la natura sta riprendendo spazio. Si sale fino alla Piscina del Prete, stagno frequentato dai cinghiali, in un’area un tempo abitata da contadini e pastori e già sfruttata in epoca preistorica per una miniera di cinabro sul colle di Spaccasasso. Scendendo lungo un’antica strada romana, il paesaggio si trasforma da uliveti incolti a boschi di lecci e sughere, fino a raggiungere la pianura con pascoli e allevamenti moderni. Un evento di bassa difficoltà di dieci chilometri, che dura circa fino alle ore 13. Biglietti: 10€ intero, 5€ ridotto (bambini dai 6 ai 14 e studenti fino a 25 anni). Prenotazione obbligatoria contattando il centro visite al numero 0564 393238 o scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 23 novembre torna un appuntamento atteso, quello con “Traversata dell’Uccellina”: un percorso da Alberese a Talamone immerso nella vegetazione delle colline del Parco della Maremma. Passando per l’abbazia di San Rabano, Sasso della Signora, si arriverà all’altana delle Sugherine dalla quale si gode di una vista mozzafiato. Scendendo poi a Cala Stato del Cervo, alla spiaggia delle Cannelle per terminare a Cisterna Romana. Per compiere il percorso lungo circa 20 chilometri saranno necessarie circa nove ore; sono essenziali scarpe da trekking e sono invece raccomandati pranzo al sacco e acqua a sufficienza. Il ritrovo è per le 8.30 a Talamone, dove verranno lasciate alcune auto per poi andare ad Alberese per iniziare il percorso. A fine percorso rientro ad Alberese con le auto lasciate a Talamone. Percorso di difficoltà medio alta, sconsigliato ai minori di 14 anni, della lunghezza di 20 chilometri e della durata di circa nove ore. Biglietto: intero € 25,00, ridotto € 15,00 (studenti fino a 25 anni). Prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Domenica 30 novembre l’appuntamento è con “Questo non lo mangio!”, un evento per bambini sulle piante commestibili che si trovano all’interno del Parco come la borragine, il finocchio selvatico, la malva e varie specie di cicorie selvatiche. In questo caso la passeggiata nel Parco, di facile approccio, ci aiuterà a riconoscere le proprietà di alcune erbe spontanee grazie anche alla dottoressa Letizia Arcangeli, dietista, che darà informazioni su quali cibi sono amici dei bambini, soprattutto nella stagione invernale. Un itinerario facile, nel percorso A6, di circa quattro chilometri, con ritrovo alle 9.45 al centro visite per una durata di tre ore. Biglietto: 10 euro a bambino. Gratuito per gli accompagnatori. Prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Altri eventi sono in programma anche per il mese di dicembre e sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it.