Parchi archeologici della Maremma, tutti gli eventi della settimana
Grosseto: Una settimana ricca di eventi, con tante iniziative in calendario per visitare i Parchi archeologici della Maremma.
Venerdì 05 settembre - VENERDÍ DELL'ARCHEOLOGIA
Apertura straordinaria e visite guidate in un'area archeologica
- Parco archeologico di Roselle: apertura continuata fino a sera con orario 09:45 - 22:45. Ingresso al Parco 4 euro intero e 2 euro ridotto.
Ore 20:45 visita guidata al Parco a cura delle guide dell'Associazione culturale Le Orme. Costo della visita: 10 euro intero e 8 euro ridotto (da 6 a 12 anni) e biglietto di ingresso.
Per info e prenotazioni: 0564 416276 | 3466524411 | info@leorme.com
Ore 21:30 visita accompagnata gratuita a cura del personale MIC (solo biglietto di ingresso). Per info e prenotazioni: 3316194577 | drm-tos.arearoselle@cultura.gov.it
Domenica 07 settembre - DOMENICA AL MUSEO
Ingresso gratuito in tutte le aree archeologiche
- Parco archeologico di Cosa: 09:45 - 18:30 (ultimo ingresso alle ore 18:00)
- Parco archeologico di Vetulonia: 09:45 - 18:30
- Parco archeologico di Roselle: 09:45 - 18:45 (ultimo ingresso alle ore 18:00)
Il martedì inoltre visita guidata compresa nel biglietto ridotto (2 euro) al Parco archeologico di Roselle alle ore 17:00 a cura delle guide dell’Associazione culturale Le Orme, offerta dal Comune di Grosseto. Per info e prenotazioni: 0564 416276 | 3466524411 | info@leorme.com