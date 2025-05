Parcheggio via della camminata

Lavori di ampliamento e realizzazione area cani

Bibbona: Sono iniziati i lavori di ampliamento del parcheggio di via della Camminata a La California. L’intervento, che prevede anche la realizzazione di un’area sgambamento cani, dovrà essere ultimato nel mese di agosto. La riqualificazione dell’area comprende anche la realizzazione di marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica dell’area parcheggio per un investimento complessivo di circa 250mila euro. L’ampliamento consentirà di avere 38 posti auto di cui due destinati a parcheggio per disabili, due per ricarica auto elettriche e un ‘posto rosa’, riservato alle donne in stato di gravidanza e neo mamme.

Vicina al parcheggio verrà realizzata un’area verde recintata di quasi 700 metri quadrati dedicata allo sgambamento cani.

“Si prosegue con la riqualificazione dell’area lungo il Fosso della Madonna - spiega il sindaco Massimo Fedeli -, una progettazione iniziata già negli anni passati. L’area cani a La California è una richiesta dei residenti, mentre l’ampliamento del parcheggio offrirà un importante punto di scambio e di sfogo per la frazione de La California”.