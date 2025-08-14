Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Parata di mega yacht a Porto Ercole
Monte Argentario: Lo scorso weekend gli “yachthunters” Artemare Club hanno documentato, per l'Archivio storico Yachting di Artemare Club, la parata di mega yacht che hanno dato fonda davanti a Porto Ercole.
Sara Coli della SYSA & C Armada di 54 metri, con a bordo il babbo Antonio comandante e il fratello Riccardo ufficiale
Cristina De Dominicis con il marito Massimo e il nipotino dalla loro barca Sesto senso di 74 metri del presidente della Carnival Corporation
Marco Nieto capogruppo consigliere di opposizione del Comune di Monte Argentario ha fotografato Stella Maris di 72 metri.
Questa continua parata di tanti importanti yacht a Porto Ercole dimostra ancora una volta che le più famose navi da diporto dell'Argentario prediligono la vista di questo borgo marinaro dichiarato ufficialmente tra i più belli d'Italia, dove non arrivano continuamente navi da crociera che invadono il suo mare, parole di Artemare Club “More Cruising Less Yachting”!