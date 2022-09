Parade: al Teatro Fonderia Leopolda vanno in scena Le ragazze di San Frediano

Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino arrivano a Follonica il 3 settembre alle 21.15



Follonica: Per la rassegna culturale Parade, curata dal Cantiere Cultura e dall'Amministrazione comunale di Follonica, Il 3 settembre alle 21.15 nel Teatro Fonderia Leopolda si terrà lo spettacolo “Le ragazze di San Frediano”, con Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino. Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, Le ragazze di San Frediano è una sorta di favola moderna, le cui vicende si snodano tra le vie di Firenze. Un affresco cinematografico di un quartiere che diventa il vero protagonista del racconto. Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati. L’idea dello spettacolo nasce proprio nel periodo della chiusura dei teatri, momento in cui le tre hanno ideato una vera e propria tournée di fronte ai teatri che ha subito suscitato l’interesse del pubblico.

Ingresso 15 euro. Informazioni 0566.52012 (IAT Follonica, via Roma 49) touristinfo@comune.follonica.gr.it | www.comune.follonica.gr.it.