“PappaCuore”: il Natale Solidale per CasaMarta

Gavorrano: Fioccano i contributi per il primo hospice pediatrico della Toscana, Casa Marta, che sorgerà a Firenze l’anno prossimo e che fra i suoi principali sostenitori ha il Distretto Lions regionale. L’ultimo atto di solidarietà, dopo le tante iniziative sorte per la prima struttura della nostra regione riservata ai bambini che hanno bisogno di importanti terapie mediche, viene da Grosseto.



Il team di Pappasole Camping Village si è ritrovato al Resort Il Pelagone a Gavorrano, in provincia di Grosseto, per un evento natalizio per celebrare la sua “squadra” al completo: dal consiglio di amministrazione a tutti i dipendenti, dai collaboratori ai gestori delle attività commerciali e i manutentori. Un evento che ha visto riuniti tutti coloro che hanno contribuito ai successi raggiunti dalla struttura nel 2023.

“Successi internazionali - ha spiegato il direttore commerciale Barbara Landi - come la vincita dell’ACSI AWARD per le migliori piazzole per camping d’Italia e il riconoscimento dell’Adac come uno dei 175 campeggi migliori d’Europa con l’assegnazione del Superplatz 2023”.

“La buona riuscita di una stagione è frutto del lavoro di tutti - ha sottolineato Fabio Pini, presidente di Pappasole SPA - e soltanto lavorando insieme come una vera squadra siamo riusciti a raggiungere questi risultati”.

Ma l’evento è stato anche e soprattutto l’occasione per ribadire il fatto che Pappasole non è solo luogo di vacanza, ma anche punto di riferimento per iniziative solidali importanti e di supporto alla comunità.

Il Natale di Solidarietà PappaCuore ha deciso di sostenere il progetto CasaMarta, il futuro centro di riferimento delle Cure Palliative Pediatriche in Toscana. Un luogo destinato ad accogliere bambini con patologie croniche-complesse per accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall’ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio. Oggi, in Italia, non tutti i piccoli pazienti bisognosi di cure palliative pediatriche ricevono l’assistenza di cui hanno bisogno. Contribuendo alla realizzazione di CasaMarta, anche la squadra di Pappasole aiuterà tanti bambini e le loro famiglie a trascorrere un tempo migliore in un ambiente sicuro, protetto e dotato di tutte le attrezzature necessarie.

Il momento clou della giornata è stato l'annuncio del totale raccolto dai partecipanti, arricchito da un contributo di Pappasole SPA e un contributo personale di alcuni Consiglieri. La somma raccolta di 7.500 euro sarà interamente devoluta a CasaMarta.

Tra gli ospiti dell’evento Alberto Carradori, Governatore del Distretto 108 LA (Toscana), uno dei promotori del progetto che ha ringraziato tutti i partecipanti all’evento per il loro generoso contributo e ha sottolineato l'importanza della solidarietà e dell'impegno comunitario.