Paola Maccari è la nuova direttrice della Radiologia di Castel Del Piano e Massa Marittima

Istituita l’Unità operativa complessa per una sinergia fra i presidi ospedalieri

Massa Marittima: Paola Maccari è la nuova direttrice della Uoc Radiologia di Castel Del Piano e Massa Marittima. A seguito del concorso bandito dall’Azienda Usl Toscana sud est, il direttore generale Marco Torre ha deliberato l’incarico alla professionista già in forza ad Asl Tse.

La dottoressa Maccari, senese, si è laureata in Medicina e specializzata in Radiodiagnositca all’Università di Siena col massimo dei voti, completando gli studi nel 2015. Dopo esperienze professionali nell’azienda ospedaliera di Alessandria «SS. Biagio e Antonio e Cesare Arrigo», nell’azienda sociosanitaria Ligure 1 (Asl 1 Imperiese), all’ospedale Sanremo (IM) e in Aous Siena, dal 2023 Maccari ha iniziato a lavorare in Asl Tse all’ospedale dell’Alta Val d’Elsa con competenze in radiologia tradizionale, ecografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica.

«Assumo l'incarico della direzione della Uoc Radiologia di Massa Marittima e Castel del Piano con l'impegno di qualificare progressivamente l'attività diagnostica di questi ospedali - dichiara la dottoressa Maccari - Ho acquisito la mia esperienza professionale lavorando in diverse strutture sanitarie pubbliche dove ho potuto dedicarmi in particolare modo alla diagnostica TC della patologia oncologica, partecipando ai percorsi multidisciplinari. L'Azienda ha attivato un concorso ‘Smart’ teso al reclutamento di personale medico da assumere nella nuova Uoc, condizione necessaria per un'adeguata organizzazione continuativa delle attività. Ho seguito come tutor diversi specializzandi nel loro percorso formativo e confido che questo possa essere un fattore attrattivo per la nostra sede».

«A soli 40 anni la dottoressa Maccari è la più giovane primaria di Radiologia almeno della regione e sicuramente fra le più giovani anche a livello anche nazionale - dichiara il direttore dipartimentale della Diagnostica per immagini, Enrico Saloni (Nella foto cover con la dottoressa Maccari) - tuttavia ha un livello di cultura specialistica e di professionalità di altissimo livello, che ho avuto modo di constatare in questi anni che ha lavorato con me a Poggibonsi. Sono sicuro che potrà condurre la sua Uoc ad alti livelli di qualità, soprattutto in ambito di studi oncologici e che saprà rappresentare un fulcro di attrazione anche per i giovani professionisti, ai quali potrà trasmettere il suo sapere. L’Azienda saprà investire a dovere le giuste risorse per permettere questo percorso».

«Inizia la ristrutturazione dell’attività diagnostica radiologica delle due strutture ospedaliere - dichiara il direttore medico degli ospedali di Castel Del Piano e Massa Marittima, Michele Dentamaro (Nella foto 1 con la dottoressa Maccari) - la dottoressa Maccari, a cui do il benvenuto ed auguro un proficuo lavoro, svilupperà un’offerta di alta qualità, divenendo un punto di riferimento per i percorsi diagnostici della provincia di Grosseto».