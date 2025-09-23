Paola Alberti a Grosseto con i suoi allievi scrittori

Alla Libreria Mondadori Bookstore la presentazione dell’antologia collettiva che raccoglie le voci di nuove penne della narrativa.

Grosseto: Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18:00, a Grosseto, nel Centro commerciale Aurelia Antica, la Libreria Mondadori Bookstore ha organizzato la presentazione dell'antologia di racconti Se una sera una scrittrice o uno scrittore... (ETS).

A battezzare questo volume sarà Paola Alberti, curatrice del libro, già allieva di Dacia Maraini, giornalista che ha lavorato per Panorama, per Il Tirreno e che è stata la conduttrice di una rubrica tv sui libri, oltre ad aver insegnato lo scorso anno scolastico Italiano e Latino nel Liceo scientifico di Grosseto.

“Questa breve raccolta di racconti - scrive Paola Alberti nell'introduzione a questo libro - di alcune delle mie allieve e dei miei allievi che hanno partecipato ai corsi di scrittura che tengo da anni a Marina di Pisa e a Grosseto, intende essere una sorta di guida nel complesso groviglio delle strade della narratologia, senza dimenticare mai l'obiettivo di interessare il lettore e di portarlo in un mondo che è stato costruito anche grazie ad alcune precise indicazioni tecniche”.

A Grosseto, quindi, Paola Alberti presenterà i mondi che hanno saputo costruire Arianna Andrei, Anna Corrado, Massimo Della Giovampaola, Ilaria Innocenti, Sabrina Santerini, Simonetta Turini e Chiara Zanobini, insieme ai grossetani Maria Luisa Maiorana, Lorenzo Sadotti e Helena Pagano, la più giovane tra le allieve della Alberti, che ha solo tredici anni di età.

Durante questo battesimo letterario nel Centro commerciale Aurelia Antica Chiara Zanobini leggerà gli incipit dei racconti dell'antologia.