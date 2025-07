Cronaca Pannelli del “Giardino letterario della Maremma e dell'Amiata” in mostra per tutta l'estate alla Biblioteca Chelliana 4 luglio 2025

Grosseto: La Biblioteca Chelliana di Grosseto ospiterà per tutta l'estate i pannelli del “Giardino letterario della Maremma e dell'Amiata” , un progetto innovativo che racconta il territorio attraverso gli occhi degli autori che hanno avuto un legame speciale con questi luoghi, come Dante Alighieri, Luciano Bianciardi, Italo Calvino, Carlo Cassola, Mario Luzi, Federigo Tozzi e tanti altri. Tra loro, proprio Luciano Bianciardi fu direttore della Biblioteca Chelliana all'inizio degli anni '50. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Parco delle Colline Metallifere (capofila), la Fondazione Luciano Bianciardi, la Provincia di Grosseto ei Comuni di Roccastrada, Semproniano e Civitella Paganico, insieme a 17 partner tra Comuni, scuole, biblioteche e associazioni culturali. L'iniziativa prevede strumenti digitali e fisici per la scoperta del territorio. Il cuore del progetto è il portale web www.marampal.it , una piattaforma bilingue (italiano-inglese) che offre una mappa interattiva geolocalizzata di tutti i luoghi letterari. Attraverso una webapp accessibile tramite QR code dai pannelli fisici , i visitatori possono vivere un'esperienza di visita "aumentata", accedendo in tempo reale a contenuti multimediali sul proprio smartphone. È un viaggio tra 31 luoghi e grandi autori, e per 25 di questi luoghi sono stati realizzati suggestive video-animazioni che narrano in modo coinvolgente il rapporto tra gli scrittori e il territorio. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Misura 19.2 “Progetti di rigenerazione delle comunità”) e promossa dal Gal Far Maremma, che ha l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio letterario della Maremma e dell'Amiata, spesso poco conosciuto ma di straordinario valore culturale. Web: www.marampal.it - Social: Facebook “Giardino Letterario”; Instagram @il_giardino_letterario_ Nella foto: l'esposizione del "Giardino letterario della Maremma e dell'Amiata" alla Biblioteca Chelliana Seguici



