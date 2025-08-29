Pane e libertà: il secondo giorno del XXIV festival internazionale di letteratura resistente

Pitigliano: Oggi, secondo giorno del XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA RESISTENTE, patrocinato dal Comune di Pitigliano e con la collaborazione della Biblioteca Comunale “F. Zuccarelli” e del Centro Culturale Fortezza Orsini, si apre alle ore 17:00 con il LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO per bambine e bambini a cura di Daniela Piretti. A seguire, alle ore 18:00, Antonella Cocolli e Massimo Sozzi, insieme a Marcello Baraghini, raccontano il fascismo e la Liberazione a Massa Marittima con il loro libro RAGAZZE E RAGAZZI DEL '900 RACCONTANO LA NOSTRA LIBERAZIONE.

Alle 19:00 Patrizia Diamante presenta il suo L'ULTIMO COLPO DI HORST FANTAZZINI, gli ultimi giorni del bandito gentile e a seguire, alle ore 21:00, sempre Patrizia Diamante, insieme a Marcello Baraghini, presenta il libro di Horst Fantazzini ORMAI E' FATTA! che racconta il rocambolesco tentativo di evasione dal carcere di Fossano nel 1973 e la genesi del FILM omonimo di Enzo Monteleone interpretato da Stefano Accorsi.

VENERDÌ 29 AGOSTO

PANE E... LIBERTÀ

17:00 - LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO a cura di Daniela Piretti

18:00 - Presentazione del libro di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi

RAGAZZE E RAGAZZI DEL '900 RACCONTANO LA NOSTRA LIBERAZIONE

con gli autori e Marcello Baraghini

19:00 - Presentazione del libro di Patrizia Diamante

L’ULTIMO COLPO DI HORST FANTAZZINI

con l'autrice e Marcello Baraghini

21:00 - Presentazione del libro di Horst Fantazzini

ORMAI È FATTA!

Cronaca di un'evasione

A seguire

dal libro al FILM di Enzo Monteleone interpretato da Stefano Accorsi

introduce Patrizia Diamante



