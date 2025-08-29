E’ Aldo Lorenzo Peronaci il nuovo delegato Coni per la provincia Grosseto
Pane e libertà: il secondo giorno del XXIV festival internazionale di letteratura resistente
Pitigliano: Oggi, secondo giorno del XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA RESISTENTE, patrocinato dal Comune di Pitigliano e con la collaborazione della Biblioteca Comunale “F. Zuccarelli” e del Centro Culturale Fortezza Orsini, si apre alle ore 17:00 con il LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO per bambine e bambini a cura di Daniela Piretti. A seguire, alle ore 18:00, Antonella Cocolli e Massimo Sozzi, insieme a Marcello Baraghini, raccontano il fascismo e la Liberazione a Massa Marittima con il loro libro RAGAZZE E RAGAZZI DEL '900 RACCONTANO LA NOSTRA LIBERAZIONE.
Alle 19:00 Patrizia Diamante presenta il suo L'ULTIMO COLPO DI HORST FANTAZZINI, gli ultimi giorni del bandito gentile e a seguire, alle ore 21:00, sempre Patrizia Diamante, insieme a Marcello Baraghini, presenta il libro di Horst Fantazzini ORMAI E' FATTA! che racconta il rocambolesco tentativo di evasione dal carcere di Fossano nel 1973 e la genesi del FILM omonimo di Enzo Monteleone interpretato da Stefano Accorsi.
VENERDÌ 29 AGOSTO
PANE E... LIBERTÀ
17:00 - LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEL LIBRO a cura di Daniela Piretti
18:00 - Presentazione del libro di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi
RAGAZZE E RAGAZZI DEL '900 RACCONTANO LA NOSTRA LIBERAZIONE
con gli autori e Marcello Baraghini
19:00 - Presentazione del libro di Patrizia Diamante
L’ULTIMO COLPO DI HORST FANTAZZINI
con l'autrice e Marcello Baraghini
21:00 - Presentazione del libro di Horst Fantazzini
ORMAI È FATTA!
Cronaca di un'evasione
A seguire
dal libro al FILM di Enzo Monteleone interpretato da Stefano Accorsi
introduce Patrizia Diamante