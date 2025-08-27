Pane e... Cibo per la mente. Al via il XXIV Festival Internazionale di Letteratura Resistente

Dal 28 al 31 agosto la città ospita incontri, mostre, musica, cinema e libri che intrecciano la memoria del territorio con le lotte e le aspirazioni dei popoli di oggi

Pitigliano: Anno dopo anno, Festival dopo Festival, gli organizzatori hanno proposto risorse intellettuali e umane, ogni volta con un focus diverso, per sprigionare pensiero critico, animati da quella volontà tanto cara al maestro Manzi, già sindaco di Pitigliano.

Così si è arrivati a comporre un affresco che, partendo da eventi significativi del comprensorio – spesso ignorati o rimossi – si estende a situazioni del mondo di oggi. Il tozzo di pane per la sopravvivenza, negato ai contadini pitiglianesi organizzati nella Lega dei Campagnoli dal nobile latifondista Niccola Ciacci nei primi del Novecento, diventa lo stesso pane negato in Palestina a un intero popolo dagli aggressori sionisti. Il viaggio in America di Beco richiama quello affrontato oggi da migliaia di persone costrette a partire, cacciate o deportate per ordine di nuovi governi, in contrasto con il sacrosanto diritto alla sopravvivenza e alla felicità. La Liberazione raccontata dai giovanissimi del Novecento di Massa Marittima è la stessa a cui aspirano i popoli oppressi in tutto il mondo.

Accanto al recupero di memoria dalla parte dei “senza voce”, il Festival propone due mostre: quella inaugurata il primo agosto, “L'edificazione del palazzo Orsini/Aldobrandeschi attraverso i secoli nei disegni di Giuseppe Romani”, esposta sulle vetrate delle “Macerie”, e “Pane e identità”, a cura dell’associazione Identity Spirit, che sarà inaugurata giovedì 28 agosto alle ore 16 nei locali sotterranei dell’Associazione Strade Bianche in via Zuccarelli 25.

Non mancheranno la musica di protesta e liberazione, le letterature di frontiera e di vita senza finzioni, il cinema di qualità, l’illustrazione, i laboratori per bambine e bambini e i libri: sedici titoli, scelti e realizzati per l’occasione.

Il tutto si svolgerà dal 28 al 31 agosto, grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale “F. Zuccarelli” e con il Centro Culturale Fortezza Orsini, e con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale di Pitigliano.

Info e programma: https://www.stradebianchelibri.com/xxiv-festival-internazionale-di-letteratura-resistente.html



