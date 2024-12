Panathlon: il Trofeo va a Gabriele Spina, campione del mondo con la nazionale U17 di volley

Premi speciali e di merito assegnati a Andrea Ricci, Riccardo Rabai, Margot Corsi e alle società Hockey Follonica, Bsc Grosseto e Pugilistica Conti Cavini e Artistica Grosseto

Grosseto, 6 dicembre 2024 – Grande successo per la serata di gala dedicata ai premi Panathlon Grosseto 2024. Nella serata di venerdì 29 novembre presso il salone delle feste dell’hotel Granduca si sono tenute le premiazioni e la conviviale del Panathlon Grosseto diretto dal presidente Franco Rossi. Il Trofeo Panathlon 2024 è stato assegnato al grossetano, oggi in forza al Volley Modena, (la ex e gloriosa Panini) Gabriele Spina, vincitore con la nazionale italiana di volley ai campionati mondiali di Sofia, contribuendo a far salire l’Italia sul tetto del mondo. Mai accaduto in questa categoria.





A ritirare il Trofeo, Spina era impegnato nel pre gara di campionato di serie B a Modena, c’era la mamma Francesca. Grande riuscita della manifestazione con in sala presenti oltre 100 persone tra soci, dirigenti, atleti e autorità. Tra quest’ultime il delegato provinciale del Coni Grosseto, avv.to Elisabetta Teodosio, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore allo sport, onorevole Fabrizio Rossi. Inoltre, presenti per il Panathlon International erano presenti la il governatore della Toscana, dottor Andrea Da Roit e altre autorità civili e militari.

Questi gli altri premiati durante la serata.

Premi speciali: Andrea Ricci, pattinatore del Cus Albinia, pluricampione italiano nel pattinaggio; Riccardo Rabai, della società di atletica Banca Tema, campione italiano cadetti nel salto in lungo e corsa; Bsc Grosseto, campione italiano Under 12; Hockey Follonica, vincitrice supercoppa italiana 2024; Artistica Grosseto, per la vittoria nel campionato italiano Fgi Silver J/S.

Premiata anche la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” per meriti sportivi e alla studentessa del “Fossombroni” di Grosseto, Margot Corsi per le vittorie nel judo in tornei nazionali e internazionali.