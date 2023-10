Panathlon: Conviviale con il Cp Grosseto venerdì 27 ottobre

Grosseto: Sarà una conviviale di lusso quella programmata per venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 presso l’hotel Granduca di Grosseto e organizzata dal Panathlon Grosseto. Ospite e relatore della serata il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, che nell’occasione sarà accompagnato dal vicepresidente Baldi e dal capitano dei bianco-rossi Saavedra.



“Dopo quasi cinque anni – commenta il presidente Franco Rossi, - torna l’hockey su pista nelle conviviali del Panathlon club Grosseto. L’ultima risaliva alla primavera del 2018, quando furono ospiti del nostro club i fratelli Enrico e Massimo Mariotti. Il Cp Grosseto, da allora di passi importanti nel panorama hockeistico ne ha fatti moltissimi. Difatti, ha scalato tutte le categorie nazionali arrivando in serie A1 e partecipando a manifestazioni europee. La stagione scorsa il Grosseto è arrivato a giocarsi lo scudetto arrivando sino alle semifinali playoff, sfiorando la finalissima per un soffio. Quindi, un vero vanto avere ospiti e relatori, uomini di sport che hanno portato il nome di Grosseto in tutta Italia e in Europa”.

Nel corso della serata saranno presentati i nuovi soci che entreranno a far parte del club: Mario Fabbrucci, Matteo Luzzetti e Ranieri Mantovani.