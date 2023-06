Sport Pallavolo: Sara Gambelli è campionessa d'Italia 6 giugno 2023

Redazione Grosseto: I complimenti della Società Pallavolo Grosseto 1978 vanno a Sara Gambelli, grossetana DOC, ex Atleta del Grosseto Volley School che nei giorni scorsi si è laureata Campionessa d'Italia under 16 con la sua Società Volleyrò Casal dè Pazzi.

BRAVA Sara. Congratulazioni anche da parte dello Staff di MaremmaNews

