Pallavolo: l'Under 13 vince il girone. Inizia il progetto nei parchi

Grosseto: Si chiude la prima fase del Torneo U13 del territorio Basso Tirreno con la netta vittoria delle bimbe di Ilaria Colella nel derby cittadino contro le coetanee dell' Invicta volley. Con questa vittoria le terribili consanine si confermano in vetta alla Classifica del Girone con il passaggio strameritato alla fase che dovrà incoronare la vincente del Torneo territoriale. Ilaria Colella analizza così la partita " Bella vittoria. Partita giocata dalle mie bimbe con grinta e personalità senza perdere mai la concentrazione. Abbiamo provato alcune cose nuove su cui avevo lavorato in palestra in vista della seconda fase e le bimbe hanno risposto alla perfezione. Brave davvero sono molto contenta. Ora aspettiamo la stesura della classifica avulsa che definirà il nostro cammino nel tabellone finale del torneo"



Campionato U13: Luca Consani Grosseto 3 - invicta volley 0



Le convocate: Clara Balestri, Ginevra Consani, Aurora Fanteria, Sofia Guidoni,,Giulia Ghita, Matilde Mangani, Matilde Marini, Iris Peotta, Marina Pieraccini, Cloe Tinti , Alice Tortelli, Francesca Ceccarelli e Giorgia Pieri. Dirigente Francesca Chelli





Con il bel tempo, Sabato prossimo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al parco di Via Giotto inizia il Progetto Sport nei Parchi “Urban sport activity weekend”.

Sarà il Tecnico nonché Insegnante di Educazione Fisica Ilaria Fallani ad aspettarvi per giocare insieme a Pallavolo.





L’attività è per tutti completamente gratuita.

Per qualsiasi informazione e prenotazione chiamare Fabio al 370 322 8983.

Obbligatorio il certificato medico per sport non agonistico.