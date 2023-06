Pallavolo Grosseto vince la Coppa Santa Giulia U17

Grosseto: Arriva nell'ultima partita della Stagione il primo Trofeo per la Società del Presidente Tinacci.



A portare la coppa in bacheca ci hanno pensato le splendide ragazze della Giorgio Peri Grosseto che in una finale incandescente per temperatura, pubblico e gioco, hanno piegato il forte team dell'Ambra Cavallini di Pontedera.





Un finale di Torneo ben organizzato che ha visto in campo gran bel gioco con tante qualità tecniche ed agonistiche.

Ma le bimbe guidate da un euforico Maurizio Natalini avevano quel qualcosa in più di chi vuole assolutamente vincere, e così è stato.

La caratteristica che ha fatto la differenza è stata la determinazione della squadra nel risolvere alcuni momenti di difficoltà. Le bimbe non hanno mai abbassato la guardia e alla fine il Pontedera ha dovuto cedere ai colpi incessanti di capitan Bronchini & compagne.

Un plauso alle avversarie che hanno venduto cara la pelle con una difesa degna di nota da vera squadra, ma contro il nostro gioco chiunque sarebbe stato in difficoltà.





La Giorgio Peri si è presentata sul parquet di Piazzale Azzurri d'Italia con: al palleggio Lara Pettorali e Gemma Picci; in diagonale Marica Saviello e Carlotta Scotto; al centro Margherita Andreini, Sara Allegro e Federica Sallei; i liberi Rachele Balestri e Giada Lucchesi e di banda Matilde Bronchini, Lucrezia Bertelli con Martina Paoli.

Nell’altra finale, quella del 3°e 4°posto, giocata alle ore 16.00, ha visto prevalere la Pallavolo Castelfranco sul Livorno Life project per 3 a 0.

La società chiude adesso la Stagione con questa bella affermazione con i ringraziamenti di rito a cui il Presidente Riccardo Tinacci tiene particolarmente: "Un grazie sincero a tutte le ragazze con la certezza di ritrovarle tutte unite in cerca di un grande risultato nella prossima Stagione. Un grazie allo sponsor Giorgio Peri preziosissimo partner e supporter insostituibile. Un sincero ringraziamento a Maurizio Natalini con ovviamente un grosso complimento per il risultato ottenuto oggi. Un ringraziamento con grande affetto a tutto lo STAFF che da questa mattina ha accompagnato e seguito tutte le squadre ma, un grazie particolare al Coordinatore dello STAFF, Fabio Saviello, che ha svolto questa mansione con particolare attenzione senza far mancare nulla a nessuno, prendendosi anche i complimenti dalle altre Società".