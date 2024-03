Pallavolo Grosseto Under 13 e Under 14 a tutta randa!

Grosseto: Le farfalline-Brandine di Coach Elisabetta Alberti entrano in punta dei piedi agli ottavi di finale Under 13 conquistando l'ultimo posto disponibile e ieri mattina sono partite per Rosignano, vincitrice del Girone B, seconda nella Classifica avulsa e abbastanza convinta del risultato a favore delle padrone di casa ma, come accade nelle migliori favole, cenerentola conquista la vittoria ed accede ai quarti di finale. Un risultato inatteso ma estremamente meritato. Un gruppo acerbo ed inesperto ha messo in gioco tutto quello che sembrava appartenere ad una squadra navigata: grinta, forza, determinazione e la voglia di non far cadere la palla e vincere. Brave tutte, davvero. Adesso le aspetta il super training nelle Marche nel Torneo Easter Cup per tornare pronte ad affrontare i quarti di finale.







Si chiude con una vittoria casalinga il Girone di andata della fase regionale Under 14, con un bellissimo 3/1 in rimonta. La Luca Consani Grosseto si conferma la seconda forza del Girone A dietro la corazzata Savino del Bene Scandicci.

Ieri mattina al Palazzetto è stata una vera battaglia sportiva, ci sono volute due ore di gioco alle Consanine per aver ragione di un quadrato e coriaceo Primo Salto Siena. I primi due parziali sono stati giocati ad alto livello, dove le senesi sono sempre partite forte con un vantaggio di 4/5 punti, ma sul finale di set le nostre si sono sempre riportate sotto, perdendo il primo per 23 a 25 e vincendo il secondo per 26 a 24. Dal terzo set, l'inerzia della partita si è spostata a favore delle maremmane che non hanno più concesso vantaggio alle senesi ed hanno chiuso in maniera netta i due parziali finali. Ora sosta per le festività pasquali che comunque le vedrà impegnate da Giovedì 28 Marzo nel Torneo a Viterbo, poi si ripartirà il 7 di Aprile con la prima partita di ritorno in casa contro il Volley Rosignano. Peccato per l’infortunio accaduto ad uno dei nostri centrali, Matilde Mangani a cui facciamo gli auguri per un pronto recupero.

Luca Consani Grosseto: Matilde Marini, Aurora Fanteria, Matilde Mangani, Giulia Ghita, Clara Balestri, Iris Peotta, Sofia Guidoni, Marina Pieraccini, Elena Fioravanti, Ginevra Consani, allenatore Rossano Rossi, secondo all.re Lavinia Poggetti, dirigente Francesca Chelli.