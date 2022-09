Pallavolo Grosseto si presenta alla Città

Grosseto: Oggi, nell’occasione della presentazione del Team Luca Consani Grosseto di Serie B/2 nazionale, si concretizza il progetto della precisa volontà delle due più grandi Società di Volley, (Grosseto Volley School e la Pallavolo Grosseto) di Grosseto, di unire le forze, e portare in città un livello di gioco e più in generale di crescita tecnica che restituisca al territorio maremmano quel valore sportivo che merita. Sono tanti i progetti nati in tutta Italia, con collaborazioni tra diverse realtà, al fine di ottimizzare le risorse e garantire un approccio allo sport che non lasci più spazio all’improvvisazione, e Grosseto non poteva essere da meno.



“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova squadra femminile di pallavolo nata dall’unione tra le due società grossetane Pallavolo Grosseto e Grosseto Volley School – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Un impegno comune, un accordo produttivo che ha generato una realtà virtuosa che non vediamo l'ora di vedere in campo. Queste ragazze sono piene di energia e di grinta, sono certo che ci regaleranno delle grandi soddisfazioni durante tutto il campionato. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno messo il loro impegno e la loro passione in questo progetto, riuscendo così a creare un nuovo fantastico team che trasmetterà alla nostra città emozioni, passione e voglia di vincere”.

“Si sente in Società, e più in generale nell’ambiente, un grande entusiasmo intorno alla nascita di un nuovo corso – hanno commentato le dirigenze della Pallavolo Grosseto e Grosseto Volley School – in cui gli atleti possano avere come punto di riferimento un gruppo sportivo solido, senza dover cercare fuori provincia soluzioni che disperdono solamente il buon lavoro svolto ogni anno, dagli staff preparati e pronti alle sfide che la Pallavolo moderna ci pone davanti. Il progetto in concreto inizia il suo cammino oggi, infatti già in questi giorni vediamo tutti i gruppi allenarsi insieme per formare i team della prossima Stagione”.





Il sodalizio ha come obiettivo primario la gestione oculata dei propri gruppi giovanili stando attenti alla crescita di tutti gli atleti, con l’obiettivo di pianificare nei giusti tempi la realizzazione di squadre “d’élite”.

La tanto attesa società unica, che metta fine in primis alla concorrenza cittadina, e faccia nascere così squadre più competitive, finalmente è arrivata, con l’intento dichiarato del raggiungimento dei risultati che tutte le atlete e la Città sognano e meritano da tempo.

Grande soddisfazione da parte dei vertici delle due Società per l’accordo raggiunto, che permetterà la crescita di tutto il movimento in ogni suo settore. Ci auguriamo di riuscire a trasmettere agli atleti tutto l’entusiasmo che una sfida di questo tipo inevitabilmente ci offre.

Ecco la squadra e lo STAFF del Team Luca Consani Grosseto che vanta un’età media di 21 anni:

Atlete: Palleggiatori: Lavinia Poggetti e Annalisa Milani, Liberi: Laura Santerini e Jolye Tocci, Opposti: Erika Ciavattini e Asia Massari, Centrali: Natalia Barletta, Victoria Maria Colucci ed Elena Ciavattini, Schiacciatori: Sara Biagioli, Francesca Bacci, Giorgia Miceli e Melissa Angeli

Primo Allenatore Rossano Rossi, Secondo allenatore Francesco Alpini, Team Manager Lamberto Cardelli, Scoutman Andrea Rossi, Medico Dott.ssa Eva Veropalumbo, Fisioterapista Laura Santerini. Dirigenti: Luca Tinacci, Luciano Chipa, Andrea Barsotti, Stefano Raulli e Vito DI Giovanna.

«È l’alba di un nuovo giorno per la Pallavolo maremmana - dicono dalle società -, e non vediamo l’ora di condividerlo con i nostri tifosi e la Città intera. Un grazie di cuore allo SPONSOR Luca Consani ditta Edile di Grosseto che ci sostiene e supporta da anni».