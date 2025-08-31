Pallavolo Grosseto saluta e ringrazia Coach Rossano Rossi

Sei stagioni di crescita, passione e risultati condivisi

Grosseto: Dopo sei lunghi anni molto intensi si separano le strade della Pallavolo Grosseto e del Coach (Decano) Rossano Rossi. Il Tecnico maremmano saluta la Società dopo tanti anni spesi per la crescita sportiva, umana e sociale di tantissime atlete.

"Sei stagioni belle intense - ha commentato Rossano Rossi - che mi hanno permesso di approdare sul palcoscenico dei Campionati nazionali. Per ora le strade si dividono ma... Ringrazio il Presidente e tutti i Dirigenti che mi hanno aiutato in questi anni."

La Dirigenza grossetana, guidata dal Presidente Riccardo Tinacci ringrazia Rossano Rossi per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune nella sua attività pallavolistica.