Pallavolo Grosseto presenta il Master Camp: Crescita, e divertimento al Gitavillage le MARZE

Grosseto: Nasce il Master Camp di Pallavolo Grosseto, per crescere, imparare, migliorarsi e divertirsi. Per diventare un giocatore o una giocatrice migliore. Con noi Pallavolo vuol dire specializzazione ma anche divertimento, in totale sicurezza.

Il Camp (residenziale e giornaliero) si svolgerà dal 13 di Giugno al 7 di Luglio e la location scelta è il Gitavillage le MARZE.

Il Gitavillage è immerso in una delle pinete (oltre 20 ettari) più belle d’Italia a 4 km da Marina di Grosseto e a 5 da Castiglione della Pescaia, col mare più invidiato della nostra penisola, un posto stupendo, dove i vostri figli potranno passare settimane di vacanza sportiva, in cui potranno affinare tecniche di pallavolo di alto profilo. Ci saranno anche insegnati di Beach Volley con dei corsi ad HOC!

Un campeggio meraviglioso, con trattamento di alto livello, facendo tante nuove amicizie. È quello che vogliamo offrirti, una o più settimane di sport, intrattenimento, gioco. I tuoi figli (da 12 a 17 anni) dimenticheranno smartphone e TV, ma resteranno sempre “connessi” con i ragazzi della loro età. La parte tecnica sarà affidata ai nostri allenatori, giovani e preparati, con ospiti e sorprese. Tante le novità che bollono in pentola, vogliamo stupirti e non baderemo a spese. la tua soddisfazione è tutto per noi!

La prevendita è già cominciata, scrivici su whatsapp o chiama, al 3517219475 oppure vai www.pallavologrosseto.it

Master Camp è il posto dove la Pallavolo vive la sua Estate, e si ricarica per la nuova Stagione, TI ASPETTIAMO!

