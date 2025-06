Pallavolo Grosseto: Open Day al PalAzzurri per la Campagna Reclutamento 2025/2026!

Prova gratuitamente lo sport più bello del mondo questo venerdì 6 giugno, dalle 16:30 alle 18:30. "Pallavolo Grosseto ti aspetta con le nostre squadre tecniche e dirigenziali!"

Grosseto: Questo venerdì, 6 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:30, si terrà un'opportunità imperdibile per tutte le bambine e ragazze nate tra il 2008 e il 2013 che desiderano avvicinarsi alla pallavolo. La Pallavolo Grosseto Asd invita a partecipare a una prova gratuita dello sport presso il Palazzetto Atleti Azzurri d'Italia di Grosseto, l'impianto più grande e accogliente della città.

Ad accogliere le aspiranti giocatrici ci saranno i tecnici e i dirigenti della Pallavolo Grosseto Asd, pronti a far provare la pallavolo e a illustrare l'organizzazione della società. L'iniziativa rappresenta un'ottima occasione per divertirsi e scoprire il mondo della pallavolo in un ambiente professionale e stimolante.