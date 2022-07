Pallavolo Grosseto, nel team di Serie B2 arriva Giorgia Miceli

Grosseto: Si completa la squadra con l’arrivo della quarta ed ultima Atleta da fuori Città per il Team di Mister Rossi, lo schiacciatore Giorgia Miceli.

Giorgia ha iniziato a giocare a 12 anni, cominciando dal primo anno in serie C nel suo paese natio, Augusta (SR). All’età di 18 anni si è trasferita a Catania giocando per due anni in serie B2 alla Planet Pedara rientrando nella fase playoff e un anno a Zafferana Etnea nella medesima categoria.



Nel suo percorso di crescita ha avuto modo anche di fare numerosi tornei tra cui il Trofeo delle Regioni arrivando quarta e tanti altri.

Inoltre d’Estate, è una appassionata di beach volley ed in passato ha avuto modo di giocare più volte le finali nazionali u19 e u21.





«Ho avuto contatti con il Tecnico e il Presidente che mi hanno fatto sentire subito “una di loro” e questo mi gratifica e mi carica per dare tutta me stessa e disputare così una stagione competitiva e di alto livello. Sarà il primo anno fuori Regione per me e questo mi da forti stimoli per mettermi in gioco e migliorare sempre di più e dare il massimo per Grosseto che mi ha accolto a braccia aperte!». Così Giorgia alla firma del Contratto.

La Società augura a Giorgia un buon lavoro.