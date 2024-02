Sport Pallavolo Grosseto: l'Under 13 vince a Piombino 5 febbraio 2024

5 febbraio 2024 374

374 Stampa

Redazione

Grosseto: Levataccia per le “Brandine” ieri mattina per uno scontro nel Palazzetto di Piombino molto equilibrato e ben giocato tra entrambe le squadre. Primo set disputato con precisione e pochi errori fa apparire questa prima giornata di ritorno in discesa (19-25) ma nell'andare del match qualche incertezza fa inciampare le ragazze sul secondo parziale che perdono per 25 a 20. Il terzo è una storia a parte, giocano punto punto ed alla fine viene premiato il coraggio e la voglia di vincere, con un sudato 23 a 25 le farfalline strappano così la vittoria.

Campionato under 13: VOLLEY PIOMBINO 1 - BRANDINI GROSSETO 2

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Pallavolo Grosseto: l'Under 13 vince a Piombino Pallavolo Grosseto: l'Under 13 vince a Piombino 2024-02-05T10:30:00+01:00 143 it Levataccia per le “Brandine” ieri mattina per uno scontro nel Palazzetto di Piombino molto equilibrato e ben giocato tra entrambe le squadre. PT1M /media/images/pallavolo-grosseto-under-13-brandini-1.jpg /media/images/thumbs/x600-pallavolo-grosseto-under-13-brandini-1.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 05 Feb 2024 10:30:00 GMT