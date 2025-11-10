Pallavolo Grosseto: inizio campionati al TOP per le giovanili

Le squadre Under 14, Under 16 e Under 18 della società guidano le classifiche dei rispettivi gironi dopo un weekend di vittorie.

Grosseto: Un inizio di campionato stellare per le squadre giovanili della Pallavolo Grosseto. L'Under 14 Giorgio Peri, l'Under 16 Luca Consani e l'Under 16 Eurometal guidano le classifiche dei rispettivi gironi, al termine di un weekend di partite intense e ricche di soddisfazioni.



Ecco i risultati nel dettaglio:

UNDER 16 EUROMETAL: CHE PARTITA!





Eurometal batte Vbc Calci 3-1

Deiana e compagne hanno giocato una partita di grande livello: unite, concentrate e determinate dal primo all'ultimo punto. Con ottimi turni al servizio di Bianca Capaccioli e una difesa attenta e grintosa, le ragazze hanno lottato su ogni pallone, conquistando i primi tre punti nella categoria delle più grandi. Una splendida dimostrazione che lavoro, impegno e costanza, uniti a carattere, voglia e pazienza, portano sempre risultati positivi.

UNDER 16 LUCA CONSANI: TESTA DELLA CLASSIFICA





Vittoria netta per 3-0 sul difficile campo di Rosignano

Grande giornata per l'U16 della società grossetana, che conquista una preziosa vittoria in trasferta. Le ragazze hanno offerto una prestazione attenta, precisa e ordinata in tutti i fondamentali, con un'ottima prova delle attaccanti Tortelli e Seghetta.

Le parole del Coach Brizzi al termine della gara: “Questo risultato conferma e corona una buona settimana di lavoro in palestra. Niente arriva a caso: il lavoro paga, e su questo non ci sono dubbi. Un successo importante, che dà fiducia e consapevolezza a tutta la squadra”.

UNDER 14 GIORGIO PERI: VITTORIA E PRIMATO





Superata la Polisportiva Casarosa Azzurra per 3-1

La bellissima vittoria ottenuta al PalAzzurri porta il team Under 14 dritto in vetta alla classifica.

Coach Elisabetta Alberti commenta con entusiasmo la prova della sua squadra: “Sono molto soddisfatta. Siamo entrate in campo con grande concentrazione e voglia di vincere, mantenendo alta l'intensità per i primi due set. Nel terzo set qualche errore di troppo ci ha ostacolato, ma nel quarto siamo tornate ad essere il team vincente. Ottima prestazione di tutte le mie atlete contro una squadra di ottimo livello”.

Le atlete a disposizione di Alberti: Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Viola Duchini, Giada De Falco, Melissa Stefi, Viola Angeletti, Sofia Manaschi, Luna Betocchi, Matilde Grosso e Chiara Ianniello.

Al termine della partita dell'U14, i vertici di Pallavolo Grosseto si sono avvicinati commentando così: "Sete state brave e pe' questo tutte a mangià, paga la Società!!"