Pallavolo Grosseto. Federica Fabbri costretta a fermarsi: stagione finita per infortunio
Lesione al crociato sinistro per l’opposto: la società le augura un pronto recupero e il ritorno in campo al più presto.
Grosseto: È arrivata poche ore fa una notizia che la società non avrebbe mai voluto comunicare: Federica Fabbri, opposto della squadra, non prenderà parte al campionato 2025/2026.
Gli esiti della risonanza magnetica e la valutazione ortopedica hanno confermato la lesione del crociato sinistro, un infortunio che la costringerà a saltare l’intera stagione.
Un vero peccato, perché Federica avrebbe potuto dare un grande contributo alla squadra in questo campionato.
La società le rivolge i migliori auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederla in campo il prima possibile.