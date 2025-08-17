Pallavolo Grosseto Experience: si riparte!

Dal 3 settembre Open Day gratuiti per bambine, ragazze e adulti al Palazzetto Azzurri d’Italia

Grosseto: Per la nuova stagione la Società Pallavolo Grosseto, con il motto “EXPERIENCE”, punta a coinvolgere bambine e ragazze nate tra il 2020 e il 2008, ma non solo. Con lo slogan “Scopri la tua squadra, vivi Pallavolo Grosseto EXPERIENCE!” le iscrizioni sono aperte anche per il volley amatoriale e per gli adulti.

Gli Open Day gratuiti si terranno mercoledì 3, 10 e 17 settembre al Palazzetto Azzurri d’Italia, dalle ore 16:30 alle 18:30, e saranno suddivisi per fasce d’età:

dalle 16:30 alle 17:30 per le bambine nate tra il 2015 e il 2020

dalle 17:30 alle 18:30 per le nate tra il 2008 e il 2014.

Per le iscrizioni è possibile contattare Vito al 334 7683903 oppure Riccardo al 380 7961595. In alternativa, si può inviare una mail a info@pallavologrosseto.it indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico, oppure compilare direttamente il modulo online sul sito www.pallavologrosseto.it.



