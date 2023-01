Sport Pallavolo Grosseto, ecco i tabelloni dei Campionati Under 14 e Under 18 2 gennaio 2023

2 gennaio 2023 172

172

Redazione Grosseto: Eccoci finalmente ai sedicesimi di finale per l'Under 14! Il Team di Ilaria Colella se la vedrà con la Polisportiva Casarosa Sabato 7 alle ore 15.30 al Palazzetto Azzurri. Ovviamente tutti sugli spalti del nostro Palazzetto a tifare la squadra!

Lo avremmo evitato volentieri, ma la sorte, e la sconfitta di Follonica della rossa, ha fatto uno scherzetto all'Under 18 di Pallavolo Grosseto.

Uscito il tabellone finale del torneo U18 ed è derby sorellicida. Oltretutto siamo nella parte bassa del tabellone in “cattiva” compagnia di Cecina e Livorno. Sarà Comunque una bella giornata di sport divertimento e, conoscendo le bimbe di tanto agonismo. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno: la Pallavolo Grosseto è sicuramente ai quarti! Segnate sulla vostra agenda questa data, Martedì 10 Gennaio ore 18.30 al PalAzzurri a tifare in ogni caso Pallavolo Grosseto.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Pallavolo Grosseto, ecco i tabelloni dei Campionati Under 14 e Under 18 Pallavolo Grosseto, ecco i tabelloni dei Campionati Under 14 e Under 18 2023-01-02T10:30:00+01:00 201 it Usciti i tabelloni finali dei Campionati U14 e U18. PT1M /media/images/U14.jpg /media/images/thumbs/x600-U14.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 02 Jan 2023 10:30:00 GMT