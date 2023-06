Pallavolo Grosseto, conquista del terzo posto nel torneo di Coppa territoriale

Grosseto: Probabilmente la più bella prestazione delle ragazze guidate da Maurizio Natalini è arrivata proprio nell’ultima partita della stagione con la conquista del terzo posto nel torneo di Coppa territoriale.

Sappiamo che nel nostro amato Volley chi rischia in battuta e chi riceve bene ha già vinto mezza partita. E così è andata. L’altra mezza l’hanno messa in bacheca le alzate quasi sempre precise, i martelli che hanno chiuso sempre da ogni posizione, ed i centrali con belle chiusure e puntuale difesa della rete.

Le avversarie sono andate in confusione sotto i colpi di Marku e compagne. Dopo il 2 a 0 con il secondo da incorniciare, nel terzo ritrovano la forza di mettere in discussione il risultato. Ma nella quarta frazione le nostre ragazze ritornano a seminare palloni per terra e dopo un buon inizio delle avversarie, riescono a togliere all’ambra Cavallini ogni possibilità di gioco. Coach Maurizio Natalini, dopo la soddisfazione per la qualificazione alla final-four della coppa U17 si prende anche questo piccolo successo: “Peccato per la semifinale, se avessimo giocato così… ma con i se ed i ma non si vince e quindi prendiamoci questa meritatissima vittoria.

Si in effetti è probabilmente la miglior prestazione della stagione. Chiudiamo in bellezza. Vittoria che fa morale, fa gruppo, e fa ben sperare per la costruzione di un gruppo solido e competitivo. Sono sincero, mi sono divertito a vedere giocare così bene le mie atlete. Ringrazio tutte le ragazze per aver risposto sempre con tanta serietà ai loro impegni”. Anche noi ringraziamo tutti, le ragazze, Coach Maurizio Natalini che si è messo in splendida disposizione per traghettare la squadra a fine stagione, il preziosissimo sponsor Giorgio Peri che ci ha supportato per tutta la Stagione ed il sempre affezionato pubblico che non ha mai fatto mancare la sua presenza. Ora tutti proiettati domenica per la finale di coppa U17 con un unico grido scaramantico: Forza Pallavolo Grosseto.