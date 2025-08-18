Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Pallavolo Grosseto: Clara Sestini "emigra" in America
Grosseto: Soddisfazione per la Società Pallavolo Grosseto che vede approdare negli "States" la giocatrice Clara Sestini.
Clara, libero, classe 2006, è nata e cresciuta in Pallavolo Grosseto scalando tutte le categorie fino ad arrivare in B2. Per questa stagione è arrivata la chiamata dagli Stati Uniti, dove approderà al primo anno al College Bethel University nella categoria "Division 2" a Mckenzie in Tennessee.
A Lei vanno gli auguri della Società e un grandissimo in bocca al lupo per questa stupenda esperienza.