Pallavolo Grosseto: Clara Sestini "emigra" in America

Grosseto: Soddisfazione per la Società Pallavolo Grosseto che vede approdare negli "States" la giocatrice Clara Sestini.





Clara, libero, classe 2006, è nata e cresciuta in Pallavolo Grosseto scalando tutte le categorie fino ad arrivare in B2. Per questa stagione è arrivata la chiamata dagli Stati Uniti, dove approderà al primo anno al College Bethel University nella categoria "Division 2" a Mckenzie in Tennessee.

A Lei vanno gli auguri della Società e un grandissimo in bocca al lupo per questa stupenda esperienza.











