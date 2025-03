PALLAVOLO GROSSETO: Clara Balestri convocata a stage nazionale

Grosseto: Arrivatala convocazione per Clara Balestri per lo Stage di qualificazione Nazionale (fase 2 Toscana) che si svolgerà a Firenze al Palazzetto dello sporti di Vicchio Lunedì 10 e Martedì 11 Marzo.

Convocate su segnalazione del Direttore Tecnico Prof. Marco Mencarelli e del Prof. Giancarlo Chirichella ci sono 22 ragazze provenienti da tutta la Toscana e tra queste Clara Balestri. !Grande soddisfazione per la Società che, oltre ad augurare un grosso in bocca al lupo a Clara, ringrazia tutti i propri Allenatori e Dirigenti perchè è grazie a loro se all'interno del nostro sodalizio nascono e crescono talenti. L'ottimo lavoro svolto porta a queste soddisfazioni che non è altro che la perseveranza in quello in cui crediamo e cioè la valorizzazione dell'Atleta e del suo percorso sportivo-sociale", termina la nota.