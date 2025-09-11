Pallavolo Grosseto ASD: Grande successo per il secondo Open Day delle nate 2015-2020!

Secondo Open Day da record al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia: entusiasmo, partecipazione e un nuovo appuntamento fissato per mercoledì 17 settembre.

Grosseto: Grande partecipazione al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia per il secondo Open Day dedicato alle bambine nate tra il 2015 e il 2020 della Pallavolo Grosseto ASD. L’evento ha registrato il “pienone”, confermando il crescente entusiasmo intorno all’iniziativa.

Le attività si sono svolte su due campi, con la suddivisione delle partecipanti in fasce d’età, scelta che ha permesso una gestione ottimale sia dell’accoglienza sia del lavoro tecnico.

La società ha già fissato il prossimo appuntamento: mercoledì 17 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, sempre al Palazzetto, per un’altra occasione di sport, divertimento e condivisione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Federica Brizzi, Maurizio Natalini, Elisabetta Alberti, Samantha Tommasini, Jolye Tocci, Simona Faragli, Sara Derasmo, Sara Gambelli, Caterina Martini, Ilaria Fallani, Andrea Delli Castelli, Silvia Rustighi e al direttore sportivo Vito Di Giovanna, che hanno garantito la perfetta organizzazione dell’evento.

La società invita famiglie e bambine a partecipare numerose: «Avanti tutta, venite a trovarci, non ve ne pentirete!»

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

Vito 334 768 3903

Riccardo 380 796 1595

Oppure compilare il form sul sito ufficiale www.pallavologrosseto.it

Un ringraziamento particolare anche a Luca Sansone Photo per le splendide immagini che hanno immortalato i momenti più significativi della giornata.

Visualizza la galleria