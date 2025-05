Pallavolo grosseto accede ai quarti di finale della Coppa San Ranieri

Grosseto: Oggi al Palazzetto il nostro team Under 14 Brandini Grosseto ha vinto 3 a 0 contro la Folgore di San Miniato nella Coppa San Ranieri aggiudicandosi l’ accesso ai quarti di finale. Partita da manuale per le Iene di Coach Alberti che in tre set, giocati con potenza sportiva ed intelligenza, archiviano la gara con San Miniato, squadra coriacea e dalle spiccate doti difensive. Costoli & compagne approcciano da subito la gara con la giusta intensità, tengono duro e costruiscono azioni vincenti con pazienza e precisione. Alla fine della gara Elisabetta Alberti si esprime così “Sono estremamente contenta della prestazione di oggi. Sono state due stagioni basate sul lavoro tecnico e la costruzione di una squadra solida....che sia arrivato per noi il momento di raccoglierne i frutti? Lo spero, le bambine se lo meritano davvero"

Queste le atlete a disposizione di Alberti: Francesca Costoli, Elena Gemignani, Ilary Villani, Bianca Guscelli, Ajla Lika, Sofia Ponticelli, Gemma Spernanzoni, Alice Tortelli, Ginevra Vergari, Marta Torriti, Elena Torriti e Merilu’ Almonte.