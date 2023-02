Pallavolo, epilogo al cardiopalma nell’ultima partita del campionato U18 femminile

Grosseto: Epilogo al cardiopalma nell’ ultima partita del campionato U18 dove le ragazze di uno sfinito Stefano Spina conquistano dopo una battaglia di oltre due ore di gioco, il meritatissimo 3° posto assoluto nel Campionato territoriale Basso Tirreno.

Che il match non ci avrebbe fatto dormire sonni tranquilli si capisce subito dal primo set dove, dopo un tira e molla ininterrotto, riusciamo a prendere un piccolo margine fino al 24 – 20. Sembra fatta ma lo sappiamo, siamo bravissimi a complicarci la vita, il Cassciavola recupera fino al 24 pari. A questo punto il Grifone tira fuori gli artigli e chiude a 28 un set da brividi. La partita prosegue tra alti e bassi, tra colpi da standing ovation a colpi da dimenticare. Il Casciavola nei due successivi prende le misure ma sul 2 a 1 le grossetane non ci stanno e rientrano in campo con la voglia di non tornare a mani vuote. Nonostante qualche errore di troppo soprattutto in battutta, Marku e compagne si aggiudicano il set portando la partita al tie-break. 5° e decisivo set da almanacco del Volley. Partenza equilibrata poi doppio brek per il Casciavola, si cambia campo sul 8 a 5. La ripartenza non è felice per noi, le avversarie prendono ancora terreno poi la svolta: sul 12 a 7 per loro “Mago Merlino” Spina chiama tempo e da quel momento c’è solo Giorgio Peri. Le nostre avversarie riescono a fare solo un punto e sul 15-13 si chiude set e partita di un Campionato che ci ha visto perdere solo con il Livorno, con l’abbraccio liberatorio di tutta la rosa.

La Società ringrazia l’allenatore Stefano Spina per la serietà e la professionalità con cui porta avanti sempre il suo lavoro. Ringrazia di cuore anche il secondo nonché scout man Luca Ragazzini, vera rivelazione di questa Stagione, che ha dedicato anima e corpo al nostro progetto, l’instancabile Dirigente Giulia Branca e naturalmente tutte le nostre meravigliose ragazze per il risultato ottenuto e per come hanno affrontato tutta la Stagione. Per ultimo ma ovviamente non per importanza, lo Sponsor Giogio Peri che tra l’altro ha già confermato un’altra collaborazione importante con la nostra Società che partirà nelle prossime settimane.