Pallanuoto: i Campioni ricevuti in Sala Consiliare prima del Consiglio Comunale

Ricevuti in Sala Consiliare tre eccellenze dello sport italiano: Chiara Tabani, Niccolò Rocchi e Leonardo Binchi

Follonica: E’ con grande onore che oggi il Consiglio Comunale - prima e durante la seduta - ha accolto tre eccellenze dello sport italiano, tre volti della pallanuoto che hanno portato e continuano a portare il nome dell’Italia, e anche della nostra amata Follonica, ai più alti livelli nazionali e internazionali.

“Accogliamo oggi con orgoglio Chiara Tabani, difensore del Sette Rosa, la nazionale italiana femminile di pallanuoto. Campionessa d’Italia con l’Orizzonte Catania, Chiara è stata tra le protagoniste della storica medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Una vera ambasciatrice dello sport femminile, simbolo di talento, determinazione e impegno. A Chiara va il nostro più sentito ringraziamento per la visita a Follonica, che testimonia quanto la nostra comunità sia legata ai valori dello sport e ai suoi interpreti più autentici”, ha detto l’assessore allo sport del Comune di Follonica Azzurra Droghini. Un caloroso benvenuto è andato anche a Niccolò Rocchi, atleta della Rari Nantes Savona, che ha partecipato quest’anno alla Coppa dei Campioni, competizione di altissimo livello europeo.

“La sua presenza oggi è testimonianza del percorso di crescita e dedizione che lo sport richiede, e del talento che continua a emergere dalle nuove generazioni”. E infine un ringraziamento speciale e personale a Leonardo Binchi, che non ha certo bisogno di presentazioni. Tre volte olimpionico – a Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008.

“La vostra presenza qui oggi, in questa sala, è un simbolo. È il segno che lo sport può unire, formare. Che può e deve essere una risorsa culturale e sociale, oltre che agonistica. A nome della Città di Follonica, vi ringrazio di cuore. Per ciò che avete fatto, per ciò che rappresentate e per il messaggio positivo che trasmettete con le vostre carriere e il vostro esempio. Siate sempre benvenuti nella nostra comunità”. I campioni sono a Follonica per un camp estivo organizzato per far avvicinare i bambini al mondo dello sport, in particolare alla pallanuoto.