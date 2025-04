Pallamano Massa Marittima: un bilancio positivo in vista del rush finale

Massa Marittima: Il sodalizio del presidente Bernardini tira le somme in attesa del rush finale. Squadra senior ben solida al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla capolista Pallamano Prato e con più di un rimpianto per una partenza di stagione negativa e per quei playoff che, a differenza dello scorso campionato, la serie B quest’anno non prevede. Bargelli e Botti stanno indubbiamente portando avanti un ottimo lavoro.

Giovanili con una Under 18 vincitrice del proprio campionato con uno straordinario rullino di marcia di 12 vittorie su 12 partite a sancire una netta superiorità e che si appresta ad affrontare, proprio sulla pista di casa, le final four dalle quali uscirà la squadra che andrà a Chieti per le finali nazionali di categoria nel mese di giugno. Da sottolineare prestazioni convincenti e gran supporto alla prima squadra che i ragazzi di Alessandro Ovi ed Emilio Bargelli stanno mettendo in luce in questa stagione.

Under 16 sugli scudi, per i risultati e la capacità di offrire già lo spettacolo di un’ottima pallamano, anche qui crescita globale tangibile e tanti inserimenti di atleti provenienti dalle Under 14.

Un capitolo a parte meritano, appunto, le due compagini più giovani della società massetana, con la Under 14 azzurra che viaggia a gonfie vele contendendo il primato ai cugini del Grosseto e con la Under 14 bianca che, nata come progetto pilota di ragazzi quasi tutti sugli 11-12 anni, non solo sta crescendo esponenzialmente sotto il piano tecnico ma è stata già capace di cogliere alcune vittorie che le consentono di mettersi alle spalle piú di un’avversaria.

Insomma, annata ampiamente positiva quella che ha imboccato la discesa verso la conclusione dei campionati. Classifiche che sorridono, ragazzi che crescono e grande gruppo fanno ben sperare la dirigenza metallifera in vista degli impegni futuri.