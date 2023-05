Sport Pallamano, grande soddisfazione per l’Olimpic Massa Marittima 15 maggio 2023

Redazione Massa Marittima: Dopo un anno da incorniciare, chiuso in bellezza con la vittoria del campionato regionale, i giovanissimi atleti che compongono la squadra di pallamano Olimpic Massa Marittima under 17, sono stati festeggiati in Comune, questo fine settimana, dove li ha ricevuti il vicesindaco e assessore allo sport, Maurizio Giovannetti, per complimentarsi dei risultati raggiunti.

“A nome di tutta la città di Massa Marittima – ha dichiarato il vicesindaco Maurizio Giovannetti - vi voglio ringraziare per la gioia e le emozioni che ci avete regalato con la vittoria del campionato regionale. Anche se siete abituati a vincere è importante sottolineare il valore di certi traguardi perché sono il frutto di un grande impegno, di tante ore di allenamento e di molta determinazione. Siamo orgogliosi di voi, degli allenatori che vi hanno accompagnato in questa crescita e della società sportiva Olimpic, che a Massa Marittima è da sempre un punto di riferimento importante per le famiglie che vogliono avvicinare i ragazzi allo sport. Vi auguro di continuare così e di regalarci ancora tantissime altre soddisfazioni.” Il vicesindaco Maurizio Giovannetti ha consegnato ad ogni atleta una pergamena ricordo, mentre la squadra ha donato al Comune il gagliardetto della società.

Questi i nomi degli atleti: Duccio Bini; Lorenzo Righi; Alessio Franchi; Mikel Qosja; Mirco Ceccherini; Alessio Righi; Tommaso Sartori; Samuele Tonelli; Duccio Toninelli; Stefano Francioli; Cristian Paradisi; David Wilczisky; Lorenzo Insalaco; Gabriel Liberti; Luigi Brunetti. Ad accompagnarli in Comune erano presenti gli allenatori Alessandro Ovi e Silvano Ghini e il presidente Marcello Bernardini.





