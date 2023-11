Pallacanestro: Tre vittorio e altrettante sconfitte nelle giovanili

Grosseto: Tre vittorie e altrettante sconfitte. E' questo il carniere della settimana per le giovanili della Pallacanestro Grosseto team 90. Partendo dai più piccoli, gli under 13, va segnalata la terza vittoria su tre partite di campionato, che i ragazzi di coach Claudio Busonero hanno inanellato, mostrando grinta, carattere e buon gioco. Nel match disputato domenica scorsa hanno strapazzato, a Livorno, la Libertas Liburnia 72 a 34. La partita ha visto i ragazzi essere un pò timidi nelle battute iniziali, ma piano piano con il passare dei minuti i veri valori in campo sono usciti fuori. Difesa forte e facili contropiedi hanno subito scavato un solco troppo ampio per gli avversari.

Niente da fare, invece, per gli Under 15 silver, allenati anch'essi da Busonero, che sono stati battuti in casa, nella quinta di campionato, dal Basket Cecina 56 a 47. Un avvio di partita poco incisivo soprattutto in attacco ha permesso agli ospiti di prendere un discreto margine dopo dieci minuti di gioco. Il coach si è fatto sentire in panchina e finalmente la squadra ha reagito ma con poco tempo per recuperare.

Bella vittoria casalinga, invece, domenica 26 novembre, per la PGR Under 15 eccellenza, prestigioso campionato. Alla decima giornata vittoriosa di 72 a 58 sul Valdelsa al termine di una partita tirata, ma gestita al meglio dai ragazzi. Con 7 vittorie su 10 partite, coach Ceccarelli è impegnato nel far crescere il gruppo che sembra dipendente ancora troppo dalla vena realizzativa di pochi. Ora sono attese le squadre più toste, non ci saranno margini per cali d'intensità.

Battuta d'arresto degli Under 17 silver guidati da coach Goiorani usciti dal playground di Castefiorentino con il risultato di 40 a 97 per i padroni di casa. Il coach ha cercato per tutta la partita di far cambiare atteggiamento alla squadra senza riuscirci. La terza sconfitta consecutiva fa fare un passo indietro dopo le prime quattro giornate che, con due vittorie e due sconfitte, avevano fatto vedere e dato buoni segnali, ora serve tornare a crescere con allenamenti di qualità.

Seconda vittoria stagionale e consecutiva – stavolta in trasferta – per gli under 17 gold, che nella quinta di campionato, hanno battuto sul filo il Monsummano 73 a 72. Inizio in equilibrio, poi nella seconda metà del quarto Grosseto riesce a mettere la testa avanti, ma i padroni di casa agguantano il pareggio in extremis. Nelle frazioni seguenti la partita prosegue punto a punto, con una serie di sorpassi e controsorpassi molto emozionati. Nell’ultimo quarto gli Shoemakers collezionano tiri e punti dalla lunetta, i maremmani rispondono con bombe dalla distanza. Il match deciso sugli ennesimi tiri liberi concessi dal duo arbitrale: i padroni di casa sbagliano, mentre i ragazzi di Ceccarelli no e festeggiano una sofferta, ma pienamente meritata. Bravi per maturità e spirito di squadra.

Concludiamo la carrellata con gli Under 19 gold, che dopo tre belle vittorie consecutive, nella quinta di campionato si arrendono in casa 57 a 62 alla Pallacanestro Piombino. Peccato per la sconfitta maturata al PalAustria, ma i ragazzi di coach Di Patria hanno faticato ad entrare in partita, pur dando la sensazione di poter dominare l'avversario. Da rivedere l'atteggiamento dello spogliatoio e ripartire subito.