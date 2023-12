Pallacanestro. Settimana a ritmi elevati per le giovanili

Grosseto: Una settimana a ritmi elevati per le giovanili della Pallacanestro Grosseto, nei campionati delle varie categorie che li vedono protagonisti. L'Under 19 gold riprende l'ottimo cammino di inizio stagione, dopo lo stop col Piombino, ed espugna, fuori casa, l'Etrusca San Miniato, vincendo 83-75. Una vittoria arrivata al termine di una partita combattuta. I maremmani partono con il freno tirato, ma chiudono con un +3 nel primo quarto. La seconda frazione vede i padroni di casa rialzare la testa (ottima prestazione di un monumentale Bellavia) e chiudere alla pausa lunga sul +11. I ragazzi di coach Di Patria giocano un buon terzo quarto, che riapre la partita. Si arriva alla sirena in parità, con una seconda parte di partita giocata senza che una squadra riesca a prevalere definitivamente sull'altra. Nel tempo supplementare Grosseto si sblocca e, anche grazie a delle belle giocate di Gioiosi negli ultimi minuti, porta a casa un ottimo risultato, nonostante siano ancora da migliorare le percentuali e ritrovare il tiro dalla distanza che manca ormai da due partite.

Nella sesta giornata, gli Under 17 gold di coach Edo Ceccarelli hanno strappato una importante vittoria sotto la torre pendente, imponendosi 40 a 38 sul dream team Pisa. Partita non bella, nervosa, molti errori da entrambe le parti e basso punteggio per la categoria. I ragazzi di Ceccarelli, però, sono riusciti ad esprimere il loro gioco, a tratti e hanno sofferto l’aggressività dei padroni di casa, ma sono stati molto bravi a spuntarla. Buona prova di maturità che fa bene a morale e classifica.

Cedono il passo invece, i ragazzi dell'Under 17 silver, sconfitti tra le mura amiche del PalAustria dalla capolista Costone Siena, nella quinta di campionato, 76 -42. Alcuni ragazzi sono alla loro prima esperienza di basket agonistico e dovranno fare tesoro di queste partite e lavorare con diligenza in palestra, siamo certi non mancheranno le soddisfazioni.

Trasferta vittoriosa, anche per gli under 15 eccellenza a Prato: nell'11^ giornata di campionato, con il punteggio di 75 a 57, i Dragons sono liquidati. Una partita più combattuta di quanto dica il punteggio, con qualche pregevole giocata e la difesa che mostra ancora buoni margini di crescita. Bene le percentuali dalla lunetta e la voglia di non mollare mai: segno positivo.

Il derby maremmano nell'under 14 silver, va invece alla Gea, che batte sul filo (86-83) la squadra di coach Massai, dopo due tempi supplementari. La squadra potrà migliorare tanto, limitando qualche errore di troppo e facendo buona esperienza di queste partite, che hanno emozionato tutti i presenti. Bravi ragazzi, impegno e divertimento danno sempre buoni frutti.

Prima battuta d'arresto, infine, dopo tre vittorie su tre partite di campionato, per gli Under 13 allenati da coach Claudio Busonero. Nella sfida casalinga contro il Piombino devono arrendersi agli avversari, sicuramente superiori fisicamente, che si impongono 72-54, avendo saputo mettere pressione difensiva sugli esterni nei primi minuti, con tante palle perse e difficoltà nel far circolare palla. Sarà utile fare tesoro di quanto visto in campo e lavorare agli allenamenti con la voglia di migliorarsi e crescere insieme.

